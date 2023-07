Koleżanka Sabalenki wyjawia prawdę o Białorusince. Dosadnie słowa o aferze

Associated Press / © 2023 Associated Press

Sabalenka została zapytana o Wimbledon. „Mogę świętować”. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Koleżanka Aryny Sabalenki zabrała głos ws. afery z udziałem Białorusinki

Aryna jest wspaniałą osobą. To jedna z moich najlepszych przyjaciółek. Myślę, że możecie zobaczyć, jaka jest naprawdę podczas rozmów z prasą i na korcie. Ma niesamowitą energię i zawsze towarzyszy jej uśmiech. Uwielbiam ją. Kwestia polityczna nie definiuje jej jako osoby

"To był dla niej bardzo trudny czas i to nie powinno się w ogóle zdarzyć. Nie zamierzam tego szerzej komentować, bo to nie moja sprawa " - dodała sportsmenka.