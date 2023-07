Kolejne uniki Aryny Sabalenki. Bolesna krytyka Białorusinki. "Żałosne"

Aryna Sabalenka wzbudza równie dużo uwagi swoją grą na korcie, jak i elementami niezwiązanymi bezpośrednio z grą. Tak jest też tuż przed startem tegorocznego Wimbledonu, bo na konferencji prasowej zapowiadającej turniej Białorusinka zdecydowała się na konkretną deklarację. Zapowiedziała, że nie ma zamiaru odpowiadać na żadne pytanie związane z wojną na terenach Ukrainy , a jeśli któryś z dziennikarzy chce takie zadać, to powinien zwrócić się do władz WTA.

Zanim rozpoczniemy chciałabym powiedzieć, że nie będę rozmawiała o polityce. Jestem tu, żeby porozmawiać o tenisie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania polityczne, możecie zwrócić się do WTA. Mogą wam przesłać moje transkrypcje z konferencji z poprzednich turniejów

Ukraiński tenisista atakuje Sabalenkę. "Żałosne"

Podczas Rolanda Garrosa Sabalenka także unikała odpowiedzi na pytania dotyczące wojny w Ukrainie, zezwolono jej nawet nie odpuszczanie konferencji prasowych albo przerywano, kiedy ktoś chciał poruszyć niewygodne kwestie. Do tego wszystkiego w rozmowie z "Guardianem" odniósł się Sergiej Stachowski , były ukraiński tenisista, walczący obecnie na froncie.

Ukraiński tenisista na tym jednak nie poprzestał. "To przedziwne, sposób, w jaki Sabalenka przedstawia się jako ofiara w tej sytuacji, jest po prostu żałosny. O wielu ludziach, z którymi rywalizowałem nie mogę powiedzieć, że ich nie lubię. Po prostu całkowicie straciłem do nich szacunek. Nie jako zawodnik, ale jako człowiek" - dodał.

"Ma w sobie więcej odwagi niż wszyscy Rosjanie razem wzięci"

Stachowski ma za to dużo szacunku do Darii Kasatkiny, która w dość otwarty sposób przeciwstawiła się wojnie w Ukrainie i działaniom reżimu Władimira Putina. "Ona ma więcej odwagi, niż wszyscy rosyjscy zawodnicy razem wzięci. Zrobiła coś niesamowicie odważnego. Podziwiam ją za to" - powiedział walczący obecnie na froncie tenisista w rozmowie z "Guardianem".