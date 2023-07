Iga Świątek nie czuje się ekspertką od trawy, a przed nią "dwa turnieje w jednym"

Iga Świątek to królowa mączki, co udowadnia z największą maestrią na kortach Rolanda Garrosa. W Paryżu najlepsza tenisistka świata już trzykrotnie sięgała po główne trofeum, ale na trawie nie czuje się tak pewnie.

Zresztą sama doskonale ma tego świadomość. A jednoznacznie wybrzmiały jej słowa, wypowiedziane zaledwie kilka dni temu, po wygranej nad Rosjanką Anną Blinkową. - Nie jestem nawet blisko do bycia ekspertką od gry na trawie , ale z pewnością cały czas robię postępy i to jest najważniejsze - padło z ust 22-latki.

Fakty są natomiast takie, że dzisiaj w kobiecym tenisie tak naprawdę nie ma takiej "ekspertki" , która na tej nawierzchni czułaby się, jak ryba w wodzie. Sezon na trawie jest krótki, więc nie bardzo jest kiedy wyspecjalizować się w warunkach, które wymuszają nieco innego tenisa. A już Wimbledon jest szczególny . I nie chodzi wcale o to, że mamy do czynienia z majestatycznym turniejem, najstarszym i przez wielu wciąż uważanym za najbardziej prestiżowym na świecie.

Rzecz bardziej w tym, że dywan z trawy, na którym do walki stają zawodnicy, nie jest podobny do żadnego innego. To jednak niejedyna trudność, bo wraz z wchodzeniem rywalizacji w dalszą fazę, pojawia się inna. Zgoła inna, na co uwagę zwraca Robert Radwański, ojciec wielkiej poprzedniczki Igi - Agnieszki. Zresztą "Isia" będzie obecny w Londynie i tym razem, rywalizując w turnieju legend. To właśnie w Wimbledonie krakowianka odniosła największy sukces. W 2012 roku dotarła aż do finału.