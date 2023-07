Kibice łapali się za głowy, a to dalej trwało. Świątek nie chce powtórki

Iga Świątek ostatnio wygrała z Belindą Bencic przez... walkower

Do jednego ze zwycięstw Świątek doszło przez... walkower. W marcu tego roku Bencic wycofała się z rywalizacji w Katarze, jako powód podając przemęczenie. Jeśli jednak mówimy o trzech pozostałych potyczkach, to te faktycznie się odbyły i zaledwie jedna była dla liderki rankingu WTA dosyć prosta.

Mowa o zawodach w Adelajdzie z lutego 2021 roku, kiedy to Polka wygrała 6:2, 6:2. Ponadto tenisistki skrzyżowały też rakiety w United Cup w styczniu 2023 r. i wówczas doszło do jednego tie-breaka, choć mimo wszystko Iga Świątek zatriumfowała ostatecznie 6:3, 7:6 (7-3).

Iga Świątek, Belinda Bencic i... historia pewnego tie-breaka

Najbardziej interesujący był bez wątpienia jednak mecz w którym raszynianka... niestety przegrała. We wrześniu 2021 r. na US Open Bencic odnotowała triumf w dwóch setach, przy czym doszło do tie-breaka, który... po prostu wprawił kibiców w osłupienie.

Skończył się on bowiem wynikiem 14-12 dla zawodniczki z kantonu St. Gallen, a na koniec na tablicy widniał rezultat 7:6 (14-12), 6:3. Nie ma wątpliwości - choć teraz należy liczyć na wielkie widowisko w wykonaniu sportsmenek na Wimbledonie 2023, to należy ściskać jednocześnie kciuki, by nie doszło tu do powtórki z USA...