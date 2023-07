Na pewno to są rzeczy, które chcę powoli wprowadzać do swojej gry. Czuję się pewnie, nie chcę powiedzieć, czy to był mój najlepszy mecz na trawie, ale mam wrażenie, że to wszystko, co przetrenowaliśmy z trenerem i to, co przekazał mi w okresie przygotowawczym przed trawą, po prostu dobrze działa

~ przekonywała.