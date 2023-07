Ons Jabeur - Aryna Sabalenka to spotkanie w półfinale turnieju Wimbledon 2023 i odbędzie się w czwartek 13 lipca. Białorusinka jeśli wygra, to będzie musiała pokonać już tylko jedną rywalkę, by wyprzedzić Igę Świątek na prowadzeniu w rankingu WTA. Sprawdź, o której godzinie dzisiaj mecz Jabeur - Sabalenka. Zobacz, gdzie oglądać transmisję w TV i online live stream. Tekstowa relacja "na żywo" dostępna będzie w Interii.