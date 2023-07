Irytacja wśród tenisistek, posypały się gromy. Padło nazwisko Igi Świątek

Chaos - tak najlepiej w jednym słowie opisać to, co dzieje się z turniejową drabinką w początkowej fazie tegorocznej edycji Wimbledonu. Plany organizatorów wielkoszlemowej imprezy storpedowały wprawdzie warunki atmosferyczne (po części próbowali zrobić to także proekologiczni aktywiści ), lecz... sami nie pomogli sobie swoimi decyzjami. W efekcie podczas opadów deszczu gra nie toczyła się nawet na tych kortach, które można osłonić dachem.