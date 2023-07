Iga Świątek zostawiła w tyle Radwańską. Wielkie osiągnięcie raszynianki

Co jakiś czas powracają porównania Igi Świątek z Agnieszką Radwańską, której największe sukcesy przypadały na pierwszą połowę drugiej dekady XXI wieku. Krakowiance nigdy jednak nie udało się wygrać żadnego turnieju wielkoszlemowego, co jest pewną rysą w jej bardzo udanej karierze. Raszynianka ma już na koncie zwycięstwa w Paryżu i Nowym Jorku, a nawet jeśli nie wygrywa całej imprezy, to zazwyczaj dochodzi w drabince bardzo wysoko.

Świadczy o tym statystyka, która "weszła w życie" po niedzielnym spotkaniu z Belindą Bencic, które 22-latka wygrała w trzech setach. Musiała bronić dwóch piłek meczowych, ale dała radę odwrócić losy rywalizacji. Po raz pierwszy w karierze przeszła czwartą rundę Wimbledonu. Dzięki temu jest pierwszą Polką w historii, która znalazła się przynajmniej w ćwierćfinale każdego z czterech turniejów "Grand Slama".

Ma na koncie trzy triumfy w Rolandzie Garrosie (2020, 2022 i 2023 r.), a także jeden w US Open (2022 r.). W Australian Open pułap ćwierćfinału osiągnęła również w poprzednim sezonie, a nawet go wtedy przekroczyła, wchodząc do półfinału.

Iga Świątek skomentowała awans. "Dwa meczbole w plecy znaczą, że mecz nie ułożył się tak, jak powinien" WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek lepsza od Agnieszki Radwańskiej w Wielkich Szlemach

Z kolei Radwańska była finalistką Wimbledonu 2012, półfinalistką w Melbourne w 2014 i 2016 r., a także ćwierćfinalistką French Open 2013. Do 1/4 finału nie weszła jedynie w Stanach Zjednoczonych. Choć pięć razy znalazła się tam w czwartej rundzie, nigdy jej nie wygrała (2007-08, 2012-13, 2016).

Należy także wspomnieć o Jadwidze Jędrzejowskiej, która w czasach przedwojennych była jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. W 1937 r. doszła do finału Wimbledonu i US Open, a dwa lata później zrobiła to samo na Rolandzie Garrosie. Nigdy nie wystartowała jednak w Australian Open, w którym udział brały w większości zawodniczki gospodarzy.

Iga Świątek pokazała, że ma nerwy ze stali / Isabel Infantes / PAP/EPA

Agnieszka Radwańska / AFP