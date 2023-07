Iga Świątek z najlepszym wynikiem w karierze. Może jednak stracić prowadzenie

Następnym razem przy Church Road zagrała dwa lato później. Doszła do czwartej rundy, gdzie musiała uznać wyższość Tunezyjki Ons Jabeur . Przed rokiem w trzeciej rundzie zatrzymała ją natomiast Francuzka Alize Cornet .

Wtedy była już numerem jeden na świecie i do Wimbledonu przystępowała jako triumfatorka Rolanda Garrosa. W tym roku Polka również wygrała w Paryżu, a do trawy miał ją przygotować turniej w Bad Homburg. W Niemczech Świątek doszła aż do półfinału, z którego musiała się jednak wycofać z powodu zatrucia pokarmowego.