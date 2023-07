Iga Świątek wyczynia cuda z piłką. Posypały się komentarze, kibice są zgodni

Iga Świątek z powodzeniem startuje na tegorocznym Wimbledonie. 22-latka dokonała już wielkiej rzeczy , bowiem po raz pierwszy w swojej karierze awansowała do ćwierćfinału prestiżowych rozgrywek. Ostatni mecz nie należał do najłatwiejszych. Reprezentantka Polski dużo się na namęczyła, by powstrzymać Szwajcarkę, Belindę Bencic, która podniosła raszyniance poprzeczkę.

"Oczywiście to nie było łatwe spotkanie. Belinda miała piłkę meczową, prawda? Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyło się to w mojej karierze, by wrócić z takiego momentu. Cieszę się, że udało mi się odrobić straty i wygrać ten mecz. Nie jest łatwo pokonać takie przeszkody, ale chcę być solidna i skupiona, a to pozwala mi odnosić sukcesy" - zdradziła Świątek, która z tych emocji sama nie była pewna, czy jej przeciwniczka miała piłkę meczową.