Iga Świątek po triumfie w Rolandzie Garrosie najpierw udała się na zasłużony odpoczynek, a później rozpoczęła przygotowania do Wimbledonu. Ostatnim testem formy Polki przed wielkoszlemowym turniejem były zmagania w Bad Homburg, gdzie liderka rankingu WTA szybko urosła do roli faworytki do końcowego triumfu.

Iga Świątek szykuje się do Wimbledonu. Pojawiła się na korcie

Świątek po wycofaniu się z Bad Homburg rozpoczęła walkę z czasem , by przygotować się do Wimbledonu. Tego miała niewiele, bo już w poniedziałek 3 lipca zmierzy się z Chinką Lin Zhu. Sama zainteresowana podczas konferencji przed turniejem w Londynie przyznała, że czuje się już lepiej.

"To ta sama Świątek, która po 'niespokojnej nocy' wycofała się z Bad Homburg, rozczarowując tych, którzy oczekiwali od niej wykonania pracy, za którą ją płacimy" - stwierdził jeden z internautów. "To 'zatrucie pokarmowe' naprawdę mocno ją dotknęło, prawda?" - ironicznie dopytywał ktoś inny, co można odebrać jako sugestię, że 22-latka symulowała chorobę, by wycofać się z turnieju i rozpocząć przygotowania do kolejnej, znacznie bardziej prestiżowej imprezy.