Iga Świątek w tarapatach, a to nie koniec. Jasne przesłanie. Dopiero teraz się zacznie

Po prostu starałam się nie myśleć zbyt dużo. Przyznam, że gdy są piłki meczowe, to jednak najważniejsze jest, by kontynuować to, co się robiło, ale trochę lepiej. Bo wiadomo, że gdy ma się dwie piłki meczowe "w plecy" kolokwialnie mówiąc, to ten mecz nie ułożył się tak, jak powinien. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że więcej presji jest na tej zawodniczce, która prowadzi i która ma skończyć mecz. Więc po prostu starałam się grać, miałam swój serwis i wierzyłam, że mogę wyjść z tych opresji

~ powiedziała Iga Świątek w pomeczowym wywiadzie z Polsatem Sport