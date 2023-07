Iga Świątek powinna się obawiać? "Tenisowa ściana"

Iga Świątek po raz drugi w karierze przystępuje do rywalizacji na Wimbledonie jako światowa "jedynka". Polka prowadzenie w rankingu objęła 4 kwietnia 2022 roku po tym, jak Ashleigh Barty przeszła na sportową emeryturę, by skupić się na życiu prywatnym. Od tamtej pory nasza tenisistka bryluje na arenach międzynarodowych, odnosząc coraz to większe sukcesy.