Iga Świątek chwali trenera Wiktorowskiego. Wskazał idealne rozwiązanie

Uczucie do trawy wciąż się pogłębia, tym bardziej takie zrywy, gdy przestaje iść, napawają optymizmem.

- Jestem zadowolona ze swojej dyspozycji na tej nawierzchni , ale to nie zmienia faktu, że cały czas trzeba pracować. I utrzymywać te wszystkie elementy, które poczułam, że dobrze działają. Do tego dzisiaj warunki były zupełnie - zaznaczyła Świątek.

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego miała na myśli wysoką temperaturę , która znacznie poszybowała w porównaniu do poprzednich dni. Można wręcz powiedzieć, że w ciągu dnia panował upał, choć przy meczu Polki, w dodatku na zacienionym korcie centralnym, słońce nie było aż tak dokuczliwe . A mimo to podkreśliła, że ważną rzecz udało się zastosować.

Końcówka była zaskakująco nerwowa, i to już w momencie, gdy Polka miała piłkę meczową. Martić ją obroniła i nagle zaczęła punktować, przełamując Świątek przy jej podaniu wygraną w gemie do zera. Zapytana o ten feralny moment, który omal nie doprowadził do jeszcze bardziej nerwowego finiszu seta, nasza gwiazda tak odparła: