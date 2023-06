Iga Świątek musi się spieszyć. Wiemy, kiedy zacznie Wimbledon

Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie Wimbledonu z Lin Zhu - Chinką, która jest 33. w rankingu WTA. Z jednej strony to losowanie dla Polki trochę pechowe, bo rywalka jest najwyżej notowaną zawodniczką wśród tych nierozstawionych, a z drugiej strony - szczęśliwe. W dolnej połówce drabinki znalazło się bowiem wiele najgroźniejszych rywalek Polki, m.in. ubiegłoroczna zwyciężczyni Jelena Rybakina , finalistka z 2022 roku Ons Jabeur , ale także będąca ostatnio w świetnej dyspozycji Jelena Ostapenko . No i Aryna Sabalenka , którą w drugiej rundzie może czekać ciężka przeprawa z Camilą Giorgi .

Iga Świątek wycofała się z turnieju w Bad Homburgu. Wykuruje się na start Wimbledonu?

W tym roku raszynianka postanowiła zrobić sobie przetarcie w Hesji - w niewielkim turnieju, w którym była właściwie jedyną gwiazdą. Zaczęła rywalizację od przegranego seta w starciu z Tatjaną Marią , ale sześć kolejnych pewnie wygrała. Dziś w półfinale miała walczyć z Włoszką Lucią Bronzetti , 65. tenisistką światowej listy. Byłaby zdecydowaną faworytką, ale... do tego pojedynku nie dojdzie. Świątek się wycofała, tłumaczyła to względami zdrowotnymi.

Iga Świątek zaprezentuje się kibicom już pierwszego dnia Wimbledonu. A jeszcze musi potrenować

Gdyby liderka listy WTA pozostała w Hesji do końca turnieju, do Londynu dotarłaby zapewne w nocy z soboty na niedzielę. Jeszcze tego samego dnia musiałaby zapoznać się z najważniejszymi na świecie kortami trawiastymi, a już w poniedziałek czeka ją starcie z Chinką Zhu. Zapewne dlatego Polka wolała nie ryzykować dalszej gry w Bad Homburgu.

Z jednej strony są bowiem kłopoty zdrowotne, nieprzespana noc i gorączka, a z drugiej coś, o czym mówił wybitny polski tenisista Wojciech Fibak: "Trawa w Anglii i klimat są szczególne, unikatowe. Nawierzchnia tam jest przygotowywana od kilkudziesięciu lat, turniej ma ponad sto lat tradycji. A w takim Bad Homburgu? Wiadomo, że organizatorzy się starają jak najlepiej ją przygotować, ale to jednak nie to samo, co trawa angielska, a tym bardziej - wimbledońska". Sugerował, że Polka powinna zaliczyć przetarcie i skupić się na Wimbledonie, nawet kosztem wyników w Niemczech.