Iga Świątek i jej "miłosne" wyznanie. Polka ujawniła krótko po meczu

- Czuję, że z trenerami wykonaliśmy super robotę. Do tego trochę pozmienialiśmy, co może sprawić, że moja gra na trawie będzie bardziej efektywna. Ten mecz w moim wykonaniu był bardzo solidny i wszystko to, co chciałam zrobić, zadziałało. Mam nadzieję, że przez kolejne dni będzie tak samo - triumfowała nasza tenisistka, a jednocześnie bez nadmiernej euforii. Świadoma tego, że poprzeczka będzie zawieszana coraz wyżej.