Hubert Hurkacz czeka na Novaka Djokovicia. Świetna forma Polaka na Wimbledonie

Nie do poznania jest Hubert Hurkacz w tym roku na kortach Wimbledonu. To zupełnie inny tenisista niż ten, który przegrał w poprzednim sezonie w pierwszej rundzie tego prestiżowego turnieju, nie ten, który po Australian Open grał nierówno i na pewno nie był w najwyższej dyspozycji.

Przypomina się od razu najlepszy turniej w karierze 26-letniego wrocławianina, ten sprzed dwóch lat, kiedy przy Church Road doszedł do półfinału . Polak prezentuje się znakomicie. W dotychczasowych spotkaniach nie przegrał seta. Gra widowiskowo, jest pewny siebie i prezentuje się tak dobrze, że wręcz zniechęca rywali do gry.

Bezradny jak Lorenzo Musetti w meczu z Hurkaczem

W piątkowym spotkaniu Włoch kilka razy miał takie momenty, że nie wierzył, że może coś zdziałać. Pokazywał to i w tie-breaku pierwszego seta kiedy po tym jak wyraził swoją frustrację dostał ostrzeżenie i po utracie podania na początku drugiego i kiedy przystępował do trzeciego, w którym też od razu przegrał swój gem serwisowy.

Denerwował się, kręcił głową, pokazywał coś w stronę swojego sztabu szkoleniowego. Szukał porady na świetną grę polskiego tenisisty. Hurkacz nie musiał rozglądać się dookoła w poszukiwaniu wskazówek. Nie miał trudnych momentów, w ogóle ani razu nie znalazł się w sytuacji podbramkowej. Nie przeszedł tego meczu spacerkiem, ale to on kontrolował sytuację od początku do końca spotkania.