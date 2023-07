Hubert Hurkacz - Albert Ramos-Vinolas. Gdzie oglądać? Transmisja i stream online [Wimbledon]

Mecz Huberta Hurkacza z Albertem Ramosem-Vinolasem w pierwszej rundzie Wimbledonu już dzisiaj ok. godz. 13.30. Polak chce nawiązać do swojego najlepszego w karierze startu w Wimbledonie, gdy dotarł do półfinału. Gdzie oglądać transmisję tv i stream online meczu Hurkacz - Ramos? Transmisja tv w Polsacie Sport Extra, online live stream na Polsat Box Go. Relacja "na żywo" w Interii.