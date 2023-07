Za nami kolejne interesujące starcie na kortach Wimbledonu. Caroline Garcia pokonała 3:6, 6:4, 7:6 (10:6) Kanadyjkę Leylah Fernandez. O ile w pierwszym secie Kanadyjka zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, to później byliśmy świadkami prawdziwego pogromu ze strony triumfatorki WTA Finals 2022. Niespodziewanie w trzecim secie Fernandez wróciła do gry i byliśmy świadkami niesamowitej walki do ostatniej akcji. Ostatecznie o wyniku meczu zadecydował tie-break.