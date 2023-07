Gwiazdor Chelsea skomentował mecz Igi Świątek i Eliny Switoliny. Krótko

Niewiele brakowało, by Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału Wimbledonu. Na drodze polskiej tenisistki stanęła jednak Elina Switolina - zawodniczka, która nie dała tak łatwo za wygraną i po trzysetowej batalii wyeliminowała z dalszej gry pierwszą rakietę świata. Na ogromny sukces rodaczki reagował ukraiński piłkarz, który występuje na co dzień w barwach Chelsea Mychajło Mudryk. 22-latek zamieścił w mediach społecznościowych krótki, ale dobitny komentarz.