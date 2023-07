Ons Jabeur na tegorocznym Wimbledonie idzie jak burza. Półfinał rozgrywany z Jeleną Rybakiną był niezwykle wyrównany. Kazaszka wygrała pierwszego seta, ale mimo to Tunezyjka potrafiła pokazać wielki charakter, skrupulatnie wykonywać swój plan na to spotkanie i ostatecznie to ona wygrała 2:1, meldując się w półfinale.