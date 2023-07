Finałowa rywalka Świątek z Paryża poza Wimbledonem. Co tam się stało?

Jule Niemeier jest zawodniczką nieobliczalną - to wie każdy w świecie tenisa. Gdy ma dobry dzień i częściej trafia w kort niż w aut, może być groźna dla każdej rywalki. Przekonała się o tym niedawno w Berlinie Ons Jabeur , zeszłoroczna finalistka Wimbledonu. Tyle że takich "strzałów" 23-latka miała w tym sezonie niewiele , by nie powiedzieć - prawie w ogóle.

Rok temu przebojem wdarła się do czołowej setki rankingu WTA, w Wimbledonie doszła do ćwierćfinału, "bijąc" po drodze rozstawioną z dwójką Anett Kontaveit. Świetnie grała w US Open, w czwartej rundzie napsuła sporo krwi Idze Świątek, wygrywając pierwszego seta 6:2 i tocząc zacięty bój do połowy drugiego. W tym roku takich sytuacji praktycznie nie było, wygrana z Jabeur kilka tygodni temu w Berlinie była raczej wyjątkiem potwierdzającym regułę.