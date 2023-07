Faworytka numer "1" na Wimbledonie. Iga Świątek jest o krok z nią

Przed startem Wimbledonu najwięcej mówiło się o szansach na wygraną Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakiny, która broni wywalczonego przed rokiem tytułu. Kiedy jednak turniej się rozpoczął, ze znakomitej strony pokazała się Iga Świątek i dla jej licznych fanów to ona stała się główną faworytką do triumfu. Jednak znakomity przed laty szwedzki tenisista, a obecnie komentator Eurosportu Mats Wilander jest zdania, że to nie Polkę należy wskazywać jako główną kandydatkę do ostatecznego zwycięstwa.