Fatalnie, Iga Świątek oszukana w kluczowym momencie. Koszmarny błąd sędziów

Na pewno jest tu drugie podłoże, ale gdy wyjdziemy na kort, obie będziemy tak samo skoncentrowane i będzie to miało niewielki wpływ na naszą dyspozycję mentalną oraz to, jak będziemy grały. Wiem, że Elina jest wdzięczna mi za to, że wspieram Ukrainę, ja jestem jej wdzięczna za to, że wzięła udział w moim evencie rok temu. Więc mamy szacunek i wspieramy się, ale na korcie obie będziemy walczyć i będziemy chciały wygrać

~ stwierdziła Iga Świątek po meczu z Belindą Bencic w rozmowie z Polsatem Sport, wybiegając już myślami do starcia z Eliną Switoliną