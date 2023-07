Iga Świątek pod lupą brytyjskich mediów. Polska tenisistka błyszczy na Wimbledonie

Formę Igi Świątek wzięli pod lupę brytyjscy eksperci. "The Guardian" zaznacza, że piątkowy mecz Polki z Petrą Martić był trudniejszy, niż wskazuje na to sam wynik, lecz mimo to zwycięstwo 22-latki pozostało niezagrożone. Tymczasem wiceliderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oraz trzecia rakieta świata Jelena Rybakina - które dopiero w sobotę powalczą o awans do czwartej rundy Wimbledonu - zdążyły już przegrać po jednym secie w dwóch poprzednich spotkaniach. Białorusinka była nawet bliska tego, by odpaść w starciu z urodzoną w Rosji reprezentantką Francja - Warwarą Graczewą .