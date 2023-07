Emocjonalna wiadomość Sabalenki do jej pogromczyni. "Teraz cię nienawidzę, ale..."

On Jabeur pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale Wimbledonu i to ona zmierzy się w najważniejszym meczu z Marketą Vondrousovą. Białorusinka wygrała pierwszego seta, ale później jej rywalka rozegrała prawdziwy koncert na korcie, więc przyszło jej podzielić los Jeleny Rybakiny, która również poległa w starciu z niesamowitą Tunezyjką. Druga rakieta świata po porażce zamieściła pożegnalny wpis na Instagramie. Zwróciła się bezpośrednio do swojej pogromczyni.