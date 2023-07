Nie milkną echa odpadnięcia Igi Świątek z Wimbledonu. 22-latka przegrała we wtorkowym ćwierćfinale z Ukrainką Eliną Switoliną w trzech setach. Kibice, dziennikarze i eksperci zastanawiają się nad przyczynami porażki. Głos dla Polskiej Agencji Prasowej zabrał także Wojciech Fibak. Przyznał, że mecze w Bad Homburg i pierwsze trzy w Londynie były mylące co do przystosowania się raszynianki do kortów trawiastych. Wskazał także główny element, który na tej nawierzchni musi poprawić liderka światowego rankingu.