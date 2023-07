Beatriz Haddad Maia była objawieniem French Open - doszła do półfinału, tam stawiła spory opór "królowej mączki", czyli Idze Świątek . W efekcie awansowała do czołowej dziesiątki rankingu WTA i miała przed sobą wizję dalszych postępów - rok temu przecież, poza Londynem, błyszczała na trawie . Tymczasem w tym roku na Wyspach Brazylijka grała koszmarnie, a już podczas samego Wimbledonu - mocno w kratkę.

Beatriz Haddad Maia wielką niewiadomą w Wimbledonie. A na trawie może zagrozić najlepszym

Czego się spodziewać po Brazylijce - tego do końca nie wiadomo. Zwłaszcza na trawie. Rok temu przed Wimbledonem grała fenomenalnie, wygrała w Nottinghamie i Birminghamie, doszła do półfinału w Eastbourne . A w Wimbledonie od razu sensacyjnie poległa w starciu ze Słowenką Kają Juvan .

W tym roku sytuacja układa się dokładnie odwrotnie - kiepski start w Nottinghamie , niewiele lepszy w Eastbourne i krecz w starciu z Petrą Martić . To musiało boleć fanów talentu 27-letniej tenisistki. A i pierwsze mecze w Wimbledonie nie dawały jakiegoś wielkiego optymizmu. Najpierw przegrany pierwszy set w pojedynku z Julią Putincewą , później to samo w meczu z mało znaną Rumunką Jaqueline Cristian . 133. zawodniczka światowego rankingu miała nawet realną szansę, by sprawić sensację.

Brazylijka nie pozwoliła rywalce na zbyt wiele. Kluczem był początek seta

To jednak Brazylijka od początku stawiała warunki w tym starciu. Pierwsze dwa gemy trwały razem ponad 20 minut, być może to one miały kluczowe znaczenie dla układu tego seta. Cirstea uzyskała dwie szanse na objęcie prowadzenia, a jednak ostatecznie straciła swoje podanie. Próbowała odrobić straty przy serwisie rywalki, pięciokrotnie doprowadzała do równowagi. Nie dała rady, a już za moment przegrywała 0:3, z podwójnym przełamaniem. Jedno z nich zdołała odrobić, ale koniec końców to i tak Haddad Maia była skuteczniejsza. Jej łupem padły trzy ostatnie gemy i ostatecznie też cały set - 6:2.