Działało na Rybakinę, pomoże z Sabalenką? Tak Jabeur może wyratować Świątek

Wszystko to dlatego, że we współzawodnictwie pozostała Aryna Sabalenka - numer dwa światowego rankingu WTA i zawodniczka, która niezmiennie od dłuższego czasu ściga Świątek w owej klasyfikacji. Jeśli Białorusinka wejdzie do finału tegorocznego Wimbledonu - a jest od tego dosłownie o krok - to dopnie swego i wyprzedzi dotychczasową liderkę.