Duże problemy Sabalenki. Wielka irytacja Białorusinki i nagły zwrot akcji

Aryna Sabalenka - mimo sporych problemów - awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Wiceliderka światowego rankingu przegrała pierwszego seta z urodzoną w Rosji reprezentantką Francji - Warwarą Graczewą, lecz później była w stanie odwrócić losy spotkania. W trzecim, decydującym secie oddała rywalce tylko dwa gemy. Aryna Sabalenka wciąż ma szansę na to, by po Wimbledonie odebrać Idze Świątek miano liderki światowego rankingu.