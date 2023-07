Djoković z nietypowym wyznaniem. Zaskakujące, z kim chciałby się pokłócić

Wimbledon. Novak Djoković chciałby "cofnąć czas"

- Bardzo bym chciał móc zagrać przeciwko Jimmy’emu Connorsowi w nocnej sesji US Open. Widziałem wiele nagrań jego meczów i to było niewiarygodne, jaki szał generował swoim stylem gry. Szczególnie żal mi też, że nie byłem w stanie zagrać przeciwko Pete’owi Samprasowi. On był moim wielkim idolem, to on zainspirował mnie do grania w tenisa - wyznał Serb.