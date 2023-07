Początkowo Radwańska do turnieju legend przystąpiła w parze z Na Li i wspólnie rozegrały dwa spotkania - z Vanią King i Jarosławą Szwiedową , a także Danielą Hantuchovą i Laurą Robson, oba zakończone porażką. Chinka z powodu urazu kolana musiała jednak wycofać się po drugim spotkaniu i zastąpiła ją reprezentantka gospodarzy, Katie O`Brien . Właśnie w parze z nią przystąpiła do ostatniego meczu na tegorocznym turnieju legend.

Wimbledon 2023. Agnieszka Radwańska zagrała z Caroline Wozniacki

Kara Black i Caroline Wozniacki wcześniej wygrały dwa swoje spotkania i były już pewne awansu do finału , więc z czysto matematycznego punktu widzenia mecz z Radwańską i O`Brien był dla nich swego rodzaju rozgrzewką. Dla Radwańskiej i Wozniacki z kolei nadarzyła się okazja do ponownego spotkania i odnowienia przyjaźni, która kwitła w czasie obecności obu w tourze WTA.

Pierwszy set błyskawicznie padł łupem Radwańskiej i O`Brien, które dwukrotnie przełamały rywalki i w efekcie wyszły na prowadzenie 5:2. Miały co prawda trochę problemów przy swoim serwisie i rywalki miały break pointy na odrobienie części strat, ostatecznie jednak udało im się domknąć seta i objąć prowadzenie.

Od tamtego momentu skuteczniejsze były już jednak Black i Wozniacki. W efekcie odpłaciły się wygraniem seta w dokładnie takich samych rozmiarach co rywalki, czyli 6:2, co doprowadziło do super tie-breaka. W nim Dunka z partnerką prowadziły już 7:3, Radwańska i O`Brien zdołały odrobić część strat, ale przy pierwszej piłce meczowej spotkanie zostało zakończone.