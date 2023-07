Co za mecz na korcie centralnym! Obrończyni tytułu sprowadzona na ziemię

Pierwszy set był pełen zwrotów akcji. Pierwsze trzy gemy stały pod znakiem dominacji serwisowej, a Jelena Rybakina nagle przełamała Ons Jabeur do zera, wychodząc na prowadzenie 3:1 . Tunezyjka jednak błyskawicznie się "odłamała". Na kolejne break pointy kibice zgromadzeni na korcie centralnym musieli poczekać aż do końcówki partii, gdy stawka każdej piłki znacznie wzrosła.

O losach pierwszej odsłony rywalizacji musiał więc zadecydować tie-break, w którym kluczowy okazał się mini-break na 4-3 dla Rybakiny. Zawodniczka reprezentująca Kazachstan podtrzymała serwis i miała trzy piłki setowe przy stanie 6-3. Pierwsze dwie Jabeur obroniła dzięki własnemu podaniu, ale trzeciego już nie dała rady . Finalistka turnieju sprzed roku mogła mieć do siebie wielkie pretensje, bo wypuściła tę partię z rąk.

Co za technika! Fantastyczna wymiana w meczu Jabeur - Rybakina. WIDEO

Wimbledonu. Ons Jabeur odwróciła losy meczu

W drugiej partii obie zawodniczki miały swoje momenty, by uzyskać przewagę. Miały po trzy break pointy - Jabeur na 2:0, a Rybakina na 3:2. Ta pierwsza była jednak w stanie podnieść poziom swojego returnu, by przy stanie 5:4 przełamać przeciwniczkę i zarazem doprowadzić do wyrównania w całym spotkaniu.