Co wiesz o słynnych finałach Wimbledonu? Ten quiz rozwiążą tylko wierni kibice tenisa

Finały Wimbledonu wzbudzają wielkie emocje niezależnie od tego, kto w nich występuje. Najważniejsze mecze w słynnym turnieju co roku cieszą się ogromną popularnością i przyciągają miliony widzów. Nie inaczej będzie w tym roku. Co wiesz o pamiętnych finałach Wimbledonu? Sprawdź się w naszym quizie! Zdobycie 10/10 punktów to nie lada sztuka.