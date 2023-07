Brawurowe zagrania mają to do siebie, że jeśli się udadzą, to wykonujący może się poczuć przez chwilę jak najlepszy strateg świata. Jeśli jednak się nie powiodą, to może wyjść groteskowo. Niestety w przypadku Alejandro Davidovicha Fokiny zdarzyła się ta druga opcja, bo Hiszpan w decydującym momencie meczu z Holgerem Rune zdecydował się na podjęcie ogromnego ryzyka. Ostatecznie kosztowało go to awans do najlepszej szesnastki tegorocznego Wimbledonu.