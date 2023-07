Wspomniany charakter było już widać w meczu z Lindą Fruhvirtovą, gdzie dwa pierwsze sety były poważną wymianą ciosów z obu stron, a ostatecznie mecz musiał zakończyć się przedwcześnie z powodu kreczu Czeszki. W drugiej rundzie Martić przegrywała 0:1 z Dianą Parry, by jednak w dwóch kolejnych partiach wypunktować rywalkę i zameldować się w trzeciej rundzie. Tegoroczny Wimbledon jest zresztą ogólnie wyjątkowy dla Chorwatów, bo na tym etapie wciąż w grze jest także Donna Vekić. To dopiero druga taka sytuacja w historii, by dwie zawodniczki z tego kraju awansowały do tego etapu turnieju. W obu przypadkach przewija się nazwisko Martić, bo poprzedni raz zdarzyło się to w 2017 roku, a wtedy wraz z nią do 3. rundy awansowała Ana Konjuh.

Wimbledon 2023. Chorwackie media zaskakują przed meczem Świątek z Martić

Jeśli chodzi z kolei o Igę Świątek, to nie sposób nie zauważyć progresu, jakiego 22-latka dokonała w grze na trawiastej nawierzchni. W jej grze widać przede wszystkim dużą większość pewność w każdym zagraniu, co pomaga też w podejmowaniu coraz większego ryzyka, o czym zresztą sama mówiła po zakończeniu meczu drugiej rundy z Sarą Sorribes Torno. Do tej pory najlepszym wynikiem światowej jedynki na Wimbledonie jest 4. runda z 2021 roku i jak na razie pewnie zmierza do wyrównania tego wyniku i choć jest wielką faworytką meczu z Martić, to Chorwaci paradoksalnie właśnie to wskazują, jako jeden z potencjalnych atutów po stronie ich rodaczki.

Portal "Sportske Novosti" podchodzi do sprawy jeszcze bardzo na chłodno, zauważając dużą klasę Świątek. "Petra Martić zakwalifikowała się do trzeciej rundy Wimbledonu, gdzie czeka ją najtrudniejsza z możliwych rywalek. Tenisistka numer jeden na świecie Iga Świątek , z którą grała do tej pory dwukrotnie i za każdym razem przegrała" - czytamy w zapowiedzi tego spotkania. Interesujący punkt widzenia przedstawia za to chorwacki "Sportnet".

Teraz czeka ją najtrudniejsze zadanie, Martić zmierzy się z Igą Świątek. Tam może być jednak całkowicie zrelaksowana, cała presja będzie spoczywać na Polce ~ zauważają

Na ile te słowa odnajdą się w rzeczywistości przekonamy się już w piątkowe popołudnie. Jeśli obie zawodniczki postanowiły pójść w czwartek wcześniej spać, to rano obudziły się z ważną dla siebie informacją. Ze względu na przymusowe przerwanie meczu Stefanosa Tsitsipasa z Andym Murrayem (mecz wstrzymany tuż przed 24:00, po zakończonym trzecim secie i przy stanie 2:1 dla Brytyjczyka), podjęto decyzję, że zostanie ono "wciśnięte" na Korcie Centralnym, pomiędzy meczem Carlosa Alcaraza z Alexandrem Mullerem, a właśnie starciem Świątek z Martić.

Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu / PAP/EPA

Iga Świątek / AFP

Petra Martić / Getty Images