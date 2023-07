Półfinał Wimbledonu, zresztą co tam półfinał, nawet ćwierćfinał tej imprezy to największy sukces w karierze Christophera Eubanksa - nowego bohatera amerykańskiej publiki sportowej. Dotąd tenisista z Atlanty ledwie kilka razy awansował w turniejach wielkoszlemowych do drugiej rundy. W tej edycji natomiast, w swym życiowym występie ograł już Brazylijczyka Thiago Monteiro, rozstawionego Brytyjczyka Camerona Norrie, Australijczyka Christophera O'Connella i wreszcie notowanego na pozycji numer 5 na wimbledońskim korcie znakomitego Greka Stefanosa Tsitsipasa.