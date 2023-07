Niemal do samego końca do Carlosa Alcaraza właściwie nie docierało, że mógłby wygrać zacięty bój z Novakiem Djokoviciem o główne trofeum Wimbledonu. Gdy to się stało, trudno było mu zebrać myśli. "Miałem pustkę w głowie" - wspomina w najnowszym wywiadzie. Zdradza również, że dostał wiele gratulacji z całego świata. Odezwał się do niego m.in. Rafael Nadal. Ujawnia także, co usłyszał od Serba zaraz po zakończonym pojedynku.