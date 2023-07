Burza wokół 16-latki. Polubiła życzenia dla Putina. Jest ostry głos z Rosji

Mirra Andriejewa w ostatnich dniach znalazła się na ustach wielu fanów tenisa z powodu świetnej postawy na Wimbledonie. Szesnastolatka mimo młodego wieku doszła aż do czwartej rundy turnieju. Tam przegrała z Madison Keys. Teraz uwagę społeczeństwa może przykuć zdarzeniem pozasportowym. Jeden z felietonistów "Daily Mail" zaapelował do niej publicznie, by wytłumaczyła, dlaczego obserwuje w mediach społecznościowych jednego z prorządowych rosyjskich piosenkarzy. Miała także polubić jego wpis z życzeniami urodzinowymi dla Władimira Putina.