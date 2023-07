Filip: Byłem głównym szefem podczas całej tej imprezy

Każdy dzień, od 3 lipca do 12 lipca, czyli do meczów ćwierćfinałowych, kosztował dla jednej osoby krocie. Ceny zaczynały się od 1739 funtów (najtańszy był wtorek 4 lipca), po 2925 funtów za ostatnie dwa, oferowane dni.

- Z tego, co słyszałem, były też pakiety sięgające za dzień kwoty 4000 funtów - uśmiechnął się Filip. Mimo tak wysokich cen, wszystkie dni zostały w pełni wyprzedane. "Bądź pierwszą osobą, która dowie się, kiedy rozpoczniemy sprzedaż na Wimbledon 2024" - czytamy na stronie internetowej. Zatem już teraz, każdy chętny, powinien ruszyć z rejestracją swojego zgłoszenia, by nie okazało się, że pozostanie mu snucie planów na dwa lata do przodu.