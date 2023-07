Azarence puściły nerwy na konferencji. Wszystko przez pytanie o Rosję

Wiktoria Azarenka tegoroczny Wimbledon rozpoczęła do wygranej. Była liderka światowego rankingu nie miała łatwego zadania, bowiem jej rywalka Yue Yuan podnosiła jej poprzeczkę. W pierwszej partii to Białorusinka była górą 6:4, ale kolejną wygrała już reprezentantka Chin (7:5). Ostatecznie po ostatniej piłce to 33-latka pochodząca z Mińska mogła cieszyć się ze zwycięstwa.