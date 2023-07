- Nie próbuję, tak jak wcześniej próbowałam, ignorować tych myśli (trofeum i mistrzostwa - przyp.) w mojej głowie. Jest to bowiem coś, co naprawdę chcesz zdobyć. To twoje marzenie - powiedziała Aryna Sabalenka na pomeczowej konferencji prasowej po tym, jak pokonała Rosjankę Annę Blinkową 6:3, 6:3 i awansowała do 1/8 wielkoszlemowego Wimbledonu. Czy Iga Świątek ma zatem czego się obawiać? Bardzo możliwe, że takie postawienie sprawy wcale nie będzie premiowało Białorusinki, choć chwilę później dodała coś równie istotnego.