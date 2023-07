Białorusinka jest w tym sezonie równorzędną rywalką dla Igi Świątek, a w tym roku w bezpośrednich meczach dwie czołowe tenisistki rankingu WTA mają bilans remisowy. W kwietniu w finale turnieju w Stuttgarcie w dwóch setach wygrała Polka, a dwa tygodnie później w Madrycie Sabalenka się zrewanżowała, wygrywając 2:1. Wszyscy ostrzyli sobie zęby na kolejny pojedynek w trakcie Roland Garros, gdzie mogło do niego dojść w wielkim finale, ale w półfinale ogromną sensację sprawiła Karolina Muchova. Czeszka w decydującym secie przegrywała ze światową dwójką już 2:5 i 30:40, by ostatecznie wygrać go 7:5 i w finale zapewnić ciężką przeprawę również dla Świątek.