Porażkę Igi Świątek z Eliną Switoliną w ćwierćfinale Wimbledonu część ekspertów i zagraniczna prasa rozpatrują w kategoriach niemałej sensacji. W angielskich mediach padają słowa o "nokaucie" i "oszołomieniu" światowej "jedynki". Są też wstępne analizy przyczyny porażki . Według Pawła Ostrowskiego, byłego trenera Marty Domachowskiej i Angueliqe Kreber, u Polki najzwyczajniej "wyczerpała się zdolność do pełnej koncentracji i determinacji".

Moim zdaniem Idze rozładowały się w głowie baterie. Wszystko ma swoją cenę. (...) W tie-breaku drugiego seta Iga od 1:4 zagrała taki koncert, że gdzieś to musiało później ulecieć. Poziom był mega. Granie cały czas na takiej gigantycznej koncentracji i na super poziomie zawsze jednak kosztuje. Nie da się non stop tak grać