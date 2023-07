Aresztowania w trakcie Wimbledonu. Jest komunikat. Trzy osoby zatrzymane

- Obraz czyjejś dłoni przyklejonej do czegoś na korcie centralnym byłby niesamowity. To byłoby bardzo inspirujące. Chętnych na to jest wielu - ogłaszali anonimowo w brytyjskich mediach przedstawiciele organizacji "Just Stop Oil" jeszcze przed rozpoczęciem Wimbledonu. Jej głównym działaniem jest wywieranie presji na brytyjski rząd w celi wstrzymania licencjonowania i produkcji paliw kopalnych.