Arcytrudny quiz o Arynie Sabalence. 8 punktów to naprawdę sporo!

Obie panie, Iga i Aryna, zostały rozstawione po skrajnych stronach tegorocznej drabinki Wimbledonu. W poniedziałek Polka zrobiła pierwszy krok w drodze do finału, pokonując w dwóch setach Zhu Lin. Aryna Sabalenka przystąpi do rywalizacji meczem z Węgierką, Panną Udvardy (Panna to w tym przypadku imię). Sprawdź, co wiesz na temat największej rywalki Igi Świątek w tegorocznej rywalizacji tenisistek. Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się, czy wiesz tak dużo, jak sądzisz.