Ależ wpadka Carlosa Alcaraza po Wimbledonie. Podobnie było z Igą Świątek

Wimbledon od niedzieli ma nowego mistrza. Carlos Alcaraz miał trudne zadanie, bowiem w finale mierzył się z tenisistą, który na swoim koncie ma już kilka zwycięstw na kortach trawiastych w stolicy Anglii. Z kolei młody Hiszpan walczył o swój drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze, a pierwszy w Londynie. Zawodnicy zagwarantowali kibicom wielkie emocje. Ostatecznie cenne trofeum trafiło do rąk 20-latka, który wygrał z Serbem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Po zakończonym spotkaniu nowy bohater Wimbledonu przyznał przed kamerami, że nie do końca wierzył w to, że uda mu się pokonać "Nole" w finale.