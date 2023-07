Carlos Alcaraz przed startem tegorocznego Wimbledonu niewątpliwie stawiany był w gronie najpoważniejszych faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. Hiszpan jednak nie raz otwarcie przyznawał, że granie na trawie nie jest jego bajką i ciągle musi uczyć się tej nawierzchni. Było to widać od pierwszego spotkania londyńskiego wielkiego szlema. Pierwsze rundy wykonaniu Alcaraza były mocno przeciętne.

Akcja godna finału Wimbledonu

Wszystko działo się przy serwisie Hiszpana. Młody tenisista trafił w karo, ale trudno mówić, aby było to podanie wybitne. Return ze strony Miedwiediewa był już zdecydowanie lepszy. Piłka zagrana przez Rosjanina była głęboka, co wymusiło na Alcarazie zagranie forehandem pod górę, a jego rywalowi pozwoliło przejąć inicjatywę w tej wymianie. Po forehandzie na stronę Alcaraza wrócił dobry backhand po croosie.

Alcaraz został zepchnięty do defensywy na końcowej linii. Z tego zadania wywiązał się perfekcyjnie. Miedwiediew miał jednak szansę, aby tę wymianę skończyć wolejem w dosyć prostej pozycji. Piłka po jego uderzeniu spadła jednak przy linii kończącej karo serwisowe i dobiegł do niej bez większych problemów Hiszpan. 20-letni tenisista wyczekał rywala i genialnie minął go uderzeniem z forehandu po croosie, wygrywając cały mecz. "Ależ to zakończył!" - krzyknął jeden z komentatorów spotkania w Polsat Sport.