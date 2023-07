Ależ nowina od Igi Świątek. Polka ogłasza przełom. Kapitalna wiadomość

Cieszę się, że rozegrałam tak solidne spotkanie. Przełożyłam na mecz to, co trenowałam. Czuję się pewna siebie i szczęśliwa, co szczerze mówiąc w moim przypadku nie zdarza się często na Wimbledonie. Jestem zadowolona, że to pierwszy rok, gdy dużo się nauczyłam i jestem w stanie dostosować swoją grę do trawiastej nawierzchni

~ dodała po chwili Iga Świątek