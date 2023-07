Spore kontrowersje i niemały niesmak po wybrykach Mirry Andriejewej na Wimbledonie . Zaczęło się już podczas starcia z Madison Keys . Stawką pojedynku był awans do ćwierćfinału turnieju, a 16-latka była bliska w osiągnięciu sukcesu. Nie wszystko szło jednak po jej myśli. Nie utrzymała nerwów na wodzy i przegrała partię w tie-breaku, a niejako w odpowiedzi w złości miała rzucić rakietą o kort .

Sędzia Louise Azemar Engzell nie zostawiła tego bez reakcji. Udzieliła Rosjance ostrzeżenia. Później tenisistka dostała jeszcze jedno, co wiązało się z przyjęciem punktów karnych i z jeszcze większymi emocjami. Te nie opadły po ostatecznie przegranym pojedynku i Mirra nie podała ręki arbiter. "Nie uścisnęłam jej ręki w przekonaniu, że wcześniej podjęła złą decyzję " - próbowała tłumaczyć swój ruch .

To jeszcze nic. Podważała też interpretację zachowania z rzucaniem rakietą. Według niej było to działanie bez premedytacji.

Nie miałam zamiaru rzucać rakietą. Poślizgnęłam się. Myślałam, że upadnę do przodu. Może wyglądało to tak, jakbym rzuciła rakietą. Nie wiem. Nie widziałam wideo

To nie koniec burzy.

Plotki o Mirrze Andriejewej obiegły media. Zmieni obywatelstwo? Jej agent stanowczo reaguje

Przy okazji Wimbledonu pod lupę Andriejewą wziął Ian Herbert z Daily Mail. Zauważył, że 16-latka obserwuje w mediach społecznościowych prorządowego rosyjskiego piosenkarza Grigorija Lepsa i że w październiku polubiła jego wpis z... życzeniami urodzinowymi dla Władimira Putina. Chciał, by tenisistka wytłumaczyła się z tego, ale - jak na razie - bez odpowiedzi.

Ale nie tylko ten wątek odbija się w Rosji głośnym echem. Sporo dyskutuje się też o pogłoskach opublikowanych przez portal Tennis World USA, wedle których Mirra szykuje się do... zmiany obywatelstwa z rosyjskiego na francuskie. Wyjaśniono, że 16-latka od dawna mieszka i żyje we Francji, więc byłby to naturalny krok.